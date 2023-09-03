Suudi Varlık Fonu yeni bir çelik devi için hazırlanıyor! Dünyanın en değerli şirketi

Suudi Arabistan'ın varlık fonu PIF, petro-kimya devi Saudi Basic Industries Corp.'un (Sabic) metal birimini 12,5 milyar riyal (3,3 milyar dolar) işletme değeri karşılığında satın alarak yeni bir çelik devi olmak için hazırlanıyor.

Kamu Yatırım Fonu (PIF), Suudi demir çelik şirketi Hadeed'i Sabic'ten satın alacak. Yapılan açıklamaya göre, Sabic'in çelik birimi Hadeed yapılacak ayrı bir anlaşmada, hisse karşılığında AlRajhi Steel Industries Co.'yu satın alacak. Anlaşmanın 2024 yılının ilk çeyreğinin sonunda tamamlanması ve nihai satış fiyatının aynı dönemde kesinleşmesi bekleniyor.

PIF Orta Doğu ve Kuzey Afrika yatırımlarından sorumlu Yazeed Al-Humied söz konusu satın almalarla ilgili, "Bu işlemler, Suudi Arabistan çelik sektöründe ulusal bir lider yaratmak için PIF'in finansal yeteneklerini ve sektör deneyimini Hadeed ve Rajhi Steel'in önde gelen teknik ve ticari uzmanlığıyla bir araya getirecek" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan’ın fiili hükümdarı olarak görülen Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın başkanlığını yaptığı PIF, 2019'da hisselerini devlet kontrolündeki petrol üreticisi Saudi Aramco'ya satmayı kabul etmeden önce Sabic'in yüzde 70'ine sahipti. Şirket, küresel metallerdeki ilk büyük anlaşmasını Vale SA'nın ana metal biriminin 2,6 milyar dolarlık hissesinin satın alınmasıyla Temmuz ayında yapmıştı.

Dünyanın en değerli kimya firması olan Sabic, Hadeed'in satışının şirketin ana faaliyet alanı olan petrokimya üretimine odaklanmasına olanak sağlayacağını söyledi. Kimyasal ürün üreticisi, küresel ekonominin zayıflamasıyla yaşadığı sorunlardan dolayı ikinci çeyrek kârında yüzde 85'lik bir düşüş bildirmişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sabic'in yıllık raporuna göre Hadeed, 2022'de 5,2 milyon ton çelik üretimi gerçekleştirdi.

bloomberght'e göre: Anlaşma, Suudi varlık fonunun Arap dünyasının en büyük ekonomisi üzerindeki artan nüfuzunun son işareti olarak değerlendiriliyor. PIF, Suudi ekonomisinin petrol satışlarına bağımlılığını azaltmaya yardımcı olmayı amaçlayan turizm projeleri, büyük yeni şehirler inşa etmek ve bir otomobil merkezi geliştirmek gibi birçok proje yürütüyor.

Yapılan bu anlaşmayla ülkede Suudi çelik endüstrisinin kontrolünün büyük oranda Suudi Varlık Fonu'na geçmesi ve kamu liderliğinde başlatılan inşaat patlamasının desteklenmesinin hedeflendiği değerlendiriliyor.