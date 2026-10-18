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Ligi kim zirvede kapatacak? Rıdvan Dilmen şampiyonluk favorisini açıkladı!

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Ligi kim zirvede kapatacak? Rıdvan Dilmen şampiyonluk favorisini açıkladı!

Yorumcu Rıdvan dilmen katıldığı televizyon programında Süper Lig için şampiyonluk favorisini açıkladı. Dilmen ayrıca Galatasaray için dikkat çeken bir iddiada bulundu.

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#1
Foto - Ligi kim zirvede kapatacak? Rıdvan Dilmen şampiyonluk favorisini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'de sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı TV8'de değerlendirdi.

#2
Foto - Ligi kim zirvede kapatacak? Rıdvan Dilmen şampiyonluk favorisini açıkladı!

Fenerbahçe'nin sezon sonunda ligin açık ara en çok gol atan takımı olacağını iddia eden Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'nin şöyle bir özelliği var; tartışmasız ligimizin en çok gol atan takımı olur, tartışmam yani. Sezon bittiğinde ikinciyle arasında en az 10 gol olur çünkü çok kolay, üçüncü bölgede her an gol atabilir. Saçma sapan rakamlar çıkabilir. Alanyaspor maçında 9 tane falan pozisyonu var Fenerbahçe'nin" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Ligi kim zirvede kapatacak? Rıdvan Dilmen şampiyonluk favorisini açıkladı!

Fenerbahçe'nin saha dışında yaşadıklarını saha içine yansıtmadığı sürece şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu söyleyen Dilmen, "Galatasaray'ın her sene enerjisi düşüyor, gerçekçi olalım.

#4
Foto - Ligi kim zirvede kapatacak? Rıdvan Dilmen şampiyonluk favorisini açıkladı!

Galatasaray'ın lige bakışı Fenerbahçe'nin altında, Beşiktaş'ın da altında, hatta Trabzonspor'un da altında" dedi.

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