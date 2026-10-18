Zonguldak'ta faciaya ramak kala!
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Zonguldak’ta Alaplı ile Karadeniz Ereğli arasındaki tersaneler bölgesinde dağdan kopan dev kaya parçası kara yoluna düştü. Ulaşımın geçici olarak durdurulduğu yol, kayanın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Zonguldak'ın Alaplı ile Karadeniz Ereğli ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun tersaneler bölgesinde, dağdan kopan tonlarca ağırlığındaki dev kaya parçası yola düştü.
YOL KAPATILDI
Kaya nedeniyle kara yolunda ulaşım aksarken, güzergâh güvenlik amacıyla geçici olarak trafiğe kapatıldı.
İlgili ekiplerin çalışması sonucu dev kaya parçası yoldan kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kara yolu yeniden trafiğe açıldı.