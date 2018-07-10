Suudi turist kaldığı dairenin banyosunda ölü bulundu

Suudi Arabistan'da kamu görevlisi olarak çalışan Abdulrahman Al Aziz Alowain, eşi Shatha Othman (34), 4 çocuğuyla birlikte tatil yapmak için cumartesi günü Bursa'ya geldi. Yalovayolu 10'uncu kilometrede bir sitede ev kiralayan Abdulrahman Al Aziz Alowain, bu sabahbanyoya girdi. Abdulrahman Al Aziz Alowain uzun süre banyodan çıkmayınca Shatha Othman şüphelenerek banyoya girdi ve eşinin cansız bedeni ile karşılaştı. Haber verilmesi sonucu gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Alowain yaşama döndürülemedi.

Cumhuriyet savcısının ölümü şüpheli bulması üzerine Abdulrahman Al Aziz Alowain'in cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.