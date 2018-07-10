0553 313 94 23

Suudi turist kaldığı dairenin banyosunda ölü bulundu

Tatile gelen Suudi Arabistan uyruklu Abdulrahman Al Aziz Alowain, ailesiyle birlikte kaldığı dairenin banyosunda ölü bulundu.

10 Temmuz 2018 Salı 20:28
Suudi turist kaldığı dairenin banyosunda ölü bulundu

Suudi Arabistan'da kamu görevlisi olarak çalışan Abdulrahman Al Aziz  Alowain, eşi Shatha Othman (34), 4 çocuğuyla birlikte tatil yapmak için cumartesi günü Bursa'ya geldi. Yalovayolu 10'uncu kilometrede bir sitede ev kiralayan Abdulrahman Al Aziz  Alowain, bu sabahbanyoya girdi. Abdulrahman Al Aziz Alowain uzun süre banyodan çıkmayınca Shatha Othman şüphelenerek banyoya girdi ve eşinin cansız bedeni ile karşılaştı. Haber verilmesi sonucu gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Alowain yaşama döndürülemedi. 

Cumhuriyet savcısının ölümü şüpheli bulması üzerine Abdulrahman Al Aziz Alowain'in cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 20:28
  1. Yalova
  2. Bursa
  3. bursa
  4. suudi turist
  5. Abdulrahman Al Aziz Alowain

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ülke'de facia! Şiddetli yağıştan dolayı 66 kişi öldü
    1. Ülke'de facia! Şiddetli yağıştan..
    2. Erdoğan'ı tebrik ettiği için..
    3. Kim Jong-Un, Pompeo'yu böyle ekti:..
    4. Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit
    5. Suudi turist kaldığı dairenin..
    6. Kocaeli'de sahte sağlık raporu..
    7. Hindistan'da obez polislere zayıflama..
    8. Pazı nasıl pişirilmelidir?
    9. 3,5 yaşındaki Evrim, kayıp
    10. Kabakulak bu belirtilerle kendini..
    11. NATO ülkelerinden savunmaya büyük bütçe
    12. Rutin diş hekimi kontrolünün..
    13. Borsa günü düşüşle kapattı
    14. Hindistan'da 10 günde 66 kişi hayatını..
    15. Katil İsrail Gazze'ye açılan "Özgürlük..
    16. Bakan Çavuşoğlu yeni sistemi..
    17. Renk körlüğü belirtileri nelerdir?..
    18. Pas lekesi kıyafetlerden nasıl çıkar?
    19. Kalp zarı iltihabı (Perikardit) nedir?..
    20. Tıkanan gider nasıl açılır?
    Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    Emekliye müjde! Yüzde yüz zam
    Emekliye müjde! Yüzde yüz zam
    Kabinede yer almayan Şimşek'ten ilk açıklama
    Kabinede yer almayan Şimşek'ten ilk açıklama
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Yeni bakanın alkışlanan konuşması!
    Yeni bakanın alkışlanan konuşması!