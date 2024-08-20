Suudi Prensi Selman, İsrail için neden ölümü göze alarak suikast korkusu yaşıyor? Şantaj mı yapıldı? Resmen şok olacaksınız

Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, Suudi Prensi Muhammed Bin Selman'ın İsrail ile normalleşme süreci nedeniyle suikast korkusu yaşadığını iddia etti. Orakoğlu, Selman'ın bu korkularını Amerikan kongre üyelerine ilettiğini ve güvenlik garantileri talep ettiğini belirtti. Selman'ın İsrail ile yaptığı anlaşmaların Suudi halkı tarafından tepki gördüğünü ifade eden Orakoğlu, bu durumun Selman'ın itibarını zedeleyebileceğini söyledi. Bülent Orakoğlu, şunları kaydetti:

"Suudi Prensi Muhammed Bin Selman’ın suikast korkusunun arka planını çözmemiz için Amerika’da 3 Kasım 2020 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerinde eyalet bazında seçim trafiğinin başlama tarihi olan 7 Şubat 2020 tarihine ve öncesinde yaşanan önemli Konjonktürel gelişmelere dikkat etmemiz gerekiyor. Dönemin ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail-Filistin arasında yaklaşık 1 asırdır devam eden gerilimi bitirmek gerekçesiyle “Yüzyılın Anlaşması” adı altında hazırlanan sözde barış projesini Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında açıkladılar. Öncelikle Barış Projesi iki nedenden dolayı bir anlaşma değil. Zira, ABD ve İsrail blokuna karşı Filistin’in görüşü bile alınmamış, bir. ABD’nin hegemonik gücünü kullanarak Filistin topraklarını İsrail lehine gasp etmeyi hedefleyen bir ilhak planı ile Müslüman dünyası karşı karşıya bırakılmış, iki. İşin acı yanı Suudi Arabistan, Mısır, BAE, Bahreyn ve Umman gibi emperyalizmin oyuncağı olan bazı Arap ülkeleri bu ilhak planına kayıtsız şartsız destek veriyorlar. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise “Kudüs Müslümanların kutsalıdır. Kudüs’ün İsrail’e verilme planı asla kabul edilemez. Açıklanan plan, barışa ve çözüme hizmet etmeyecektir. Bu plan Filistin ve Kudüs için yeni oldu bittiler oluşturma gayretidir. Bu, Filistinlilerin haklarını yok sayma ve İsrail’in işgalini meşrulaştırma planıdır” açıklamasıyla tepki göstermişti.

NATO ÇEVRELERİNDE SIKÇA KULLANILAN ‘’HEDEFLENMİŞ ÖLDÜRME’’ STRATEJİSİNİN LİTERATÜRDE TRUMP VERSİYONU OLARAK ANILAN ‘’SUİKAST’LA ÖN ALMA’’ DOKTRİNİ DEVREYE SOKULMUŞTU

“Yüzyılın Anlaşması” planı Trump’un damadı ve danışmanı Jared Kushner tarafından hazırlanmış, Trump ve Netanyahu’ya teslim edilmişti. Trump, ikinci dönem seçim kampanyasını büyük bir güç gösterisiyle başlatmıştı. Trump ikinci defa seçilebilmek için her şeyi mubah gören bir anlayışa sahip bir lider. İşte bu nedenle seçim kampanyasında etkili ve vurucu olabilmek için NATO çevrelerinde sıkça kullanılan hükümetler tarafından algılanan düşmanlara karşı bir suikast biçimi olarak tanımlanan “hedeflenmiş öldürme” stratejisinin literatürde Trump versiyonu olarak anılan “suikastla ön alma” doktrinini devreye koymuştu. İşte bu nedenle seçim kampanyasında vurucu ve etkili olabilmek için El Kaide lideri Usame Bin Ladin’le başlayıp Bağdadi ile devam eden suikastlar zincirine İran’ın ikinci adamı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile devam edildi.

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ABD Başkanı Trump’ın damadı Kushner’in Veliaht Prens M. bin Selman’ı farklı tarihlerde Riyad’da iki kez ziyaret ettiğini yazmıştık. İlk ziyarette CIA tarafından hazırlanan 50 prensin de dahil olduğu gözaltı listesi ve prenslerin mali durumları, ikinci ziyarette yine CIA tarafından hazırlanan Kaşıkçı ve Kasım Süleymaninin de bulunduğu bir ölüm listesinin M. bin Selman’a gereği için verildiğini yazmıştık.

CIA MOSSAD VE SUUDİ ARABİSTAN İSTİHBARATI GIP TARAFINDAN MÜŞTEREK HAZIRLANAN SUİKAST LİSTESİ PRENS SELMAN’A SELMANDAN DA DOĞU AKDENİZDE BİR YATTA NETENYAHU’YA VERİLİYOR

CIA, Suudi Arabistan’da MOSSAD ve GIP tarafından yapıldığı aşikar bir duruma işaret ediyor. Zira hedef prensler dışında Kaşıkçı’nın da içinde bulunduğu öldürülecek listesindeki kişilerin Riyad ve Siyonizm aleyhtarı faaliyetlerinin İsrail tarafından üretilip bir Amerikalı şirket tarafından pazarlanan Pegasus adlı virüs programının kullanılarak takip veya tespit edildiği ve gözetlendiği anlaşılıyor. Bu suikast listesinde Trump’un damadı tarafından hazırlanan ’Yüzyılın anlaşması planına karşı çıkan veya çıkması muhtemel önemli liderlerinde bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca Biden ve Netenyahu tarafından Suudi Arabistan prensi Muhammed Bin Selman’a Arap Birliği ülke liderlerinin Yüzyılın Anlaşması planına veya normalleşmesine adapte edilmesi görevi de veriliyor.

SUUDİ PRENSİ SELMAN İSRAİL İLE ARAP BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN NORMALLEŞMESİ NEDENİYLE SUİKAST KORKUSU YAŞADIĞINI İMA ETSE DE…

ABD medyasına göre; “İsrail ile Arap Birliği Ülkeleri arasında “Yüzyılın Anlaşması’ ve ilişkileri normalleştirme çabaları hayatımı riske atıyor.” açıklamasını yapan Suudi Prens Muhammed Bin Selman, bu endişelerini Amerikan kongre üyelerine iletti. Ülkesiyle aylardır Gazze'ye soykırım yapan İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirmesi halinde suikaste kurban gitmekten korktuğunu dile getiren Selman, İsrail’le anlaştıktan sonra 1981 yılında suikaste kurban giden Mısır Lideri Enver Sedat’ı hatırlattı. Sedat’ı korumak için Amerika’nın önlem alıp almadığını sorguladı.

İTİBARIM ZEDELENİR

40 bin masum insanın hayatını kaybettiği Gazze’deki soykırımında sonra Arapların İsrail’e duyduğu öfkeye dikkat çeken Suudi veliaht prensi, İsrail ile anlaşabilmeleri için Filistin devletinin kurulmasına yönelik somut bir takvim oluşturulması ve adım atılması gerektiğine dikkat çekerken “Bu durum Suudi halkı ve tüm ortadoğu ülkelerinin halkları için önemli. Bölgemizin en büyük sorununu dikkate almazsam kutsal toprakların koruyucusu olarak itibarım zedelenir” dedi.

Adının açıklanmaması koşuluyla Politico haber sitesine konuşan üst düzey bir Suudi yetkili de Filistin meselesi çözülmeden Suudi Arabistan’ın İsrail’le anlaşmadan sağlayacağı ekonomik, teknolojik ve askeri faydalardan yeterince yararlanamayacağına vurgu yaptı. Üst düzey Suudi yetkili, Ortadoğu’da Filistin meselesi çözülmeden güvenlik ve istikrarın sağlanamayacağının altını çizdi. Özellikle son dönemde ABD Başkanı Biden ile yaşadığı petrol polemiği ve suikast listesi veya Şantaj nedenleriyle Amerika’dan gelebilecek örtülü bir suikastten de korktuğu ABD’den güvenlik garantileri istemesinde anlaşılıyor."