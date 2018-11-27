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Suudi Prens Selman'a büyük darbe! Halk sokaklara döküldü

Cemal Kaşıkçı suikastı sonrası ilk yurt dışı gezisine çıkan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Tunuslular protesto etti.

27 Kasım 2018 Salı 17:51
Suudi Prens Selman'a büyük darbe! Halk sokaklara döküldü

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra ilk yurt dışı turuna çıkan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkelerine gerçekleştireceği ziyarete tepki gösteren Tunuslular başkentte gösteri düzenledi.

Yüzbinler sokaklara döküldü

Başkent Tunus'un merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan yüzlerce gösterici, ziyaretine saatler kalan Bin Selman'ı protesto etti.

Ellerinde Tunus'un yanı sıra Filistin, Cezayir, Moritanya ve Mısır bayrakları bulunan göstericiler, "Halk, vatandaşlar, Tunus toprağı satılık değildir", "Halk Bin Selman'ın kovulmasını istiyor" yazılı dövizler taşıdı. Eylem sırasında göstericiler cadde boyunca ilerlerken, emniyet güçleri de yoğun önlemleri aldı.

Öte yandan AA'ya konuşan kaynaklar, Bin Selman'ın bugün yerel saatle 15.00'da (TSİ 17.00) Tunus'a geleceğini aktarırken, Suudi Veliaht'ın Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ile görüşeceği bilgisini paylaştı.

Tunus'taki sivil toplum kuruluşları dün yaptıkları ortak açıklamayla Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Tunus ziyareti nedeniyle "Tunus'u kirletmeye hayır" adı altında kitlesel gösteriler düzenleme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Suudi Arabistan, Tunus'un devrik liderinin sığınağı

Suudi Arabistan, Tunus'u yaklaşık 30 yıl boyunca demir yumrukla yöneten Zeynel Abidin bin Ali'nin "" isimli süreçte görevden uzaklaştırılmasının ardından sığındığı ve hala yaşadığı ülke olma özelliğini taşıyor.

Arap Baharı sürecinde demokrasi, kişisel hak ve özgürlükler alanında birçok kazanım elde eden Tunus, yüksek enflasyon, yerel para birimi dinarın hızlı değer kaybı, eriyen döviz rezervleri ve işsizlik gibi birçok ekonomik zorlukla mücadele ediyor.

Tunus'ta yoğun tepkiyle karşılanan ziyarete ilişkin yerel basında, Bin Selman'ın Tunus'a yönelik ekonomik yardım paketi açıklayabileceği beklentisi dillendiriliyor.

Tunus'ta Suudi Veliaht'ın ziyaretine tepki açıklamaları

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Saide Karaş, geçen cuma günü yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin, kendi talebi üzerine, 27 Kasım'da Tunus'u ziyaret edeceğini belirtmişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın çıktığı bölge turu kapsamında, Arap Baharı'nın beşiği sayılan Tunus'u ziyaret edeceğinin açıklamasının ardından, ülkedeki bazı siyasiler, sivil toplum kuruluşları ve gazeteciler ziyarete yoğun tepki göstermişti.

Suudi Veliaht'ın ziyaretine tepki gösteren oluşumların başında yer alan Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, dün başkentteki binasına, üzerinde "Devrim toprağı Tunus'un kirletilmesine hayır" yazılı dev afiş asmıştı.

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası Başkanı Naci Bağuri, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kaşıkçı'nın kanı henüz kurumadı. Katil (Muhammed) Bin Selman, demokratik geçiş ülkesi Tunus'ta istenmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Benzer şekilde Tunus milletvekili İmad ed-Daimi de meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmasında, "Katil Bin Selman, Tunus'a ne hoş geldin ne de sefa getirdin" yazılı dövizi göstererek, Suudi Veliaht Bin Selman'ın ülkesini ziyaret etmesini istemediğini söylemişti.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif Merzuk da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tunus'un şerefi ve izzeti, Suudi Arabistan'ın pirinciyle takas edilemez" ifadelerine yer vermişti.

"Kaşıkçı cinayeti Suudi Arabistan'a karşı komplo"

Tunus Meclisi'nde üçüncü büyük parti olan Nida Tunus Partisi Genel Sekreteri Selim er-Riyahi ise France 24 kanalında katıldığı bir programda, ülkesinin bağımsızlıktan bugüne izlediği siyasetin diğer ülkelerin içişlerine karışmamak olduğunu belirtmişti.

Prens Muhammed bin Selman'ın Tunus'ta hoş karşılanacağını söyleyen Riyahi, Kaşıkçı cinayetinde Muhammed bin Selman'ın rolünün olduğu iddialarına şüpheyle yaklaştığını belirterek, "Benim kendi görüşüm bu konudan şüphe duyuyorum. Böylesine iktidar, mal ve mülk sahibi birisi, büyükelçiliğinde birisinin öldürülmesini emrediyor. Bu mümkün mü? Bunu Suudi Arabistan'a karşı bir komplo şeklinde değerlendiriyorum." diye konuşmuştu.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 17:51
  1. tunus
  2. Muhammed bin Selman
  3. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

  • fatihfatih21 dk önce
    İSLAMDÜŞMANI KATİLABD VE İSRAİLKÖPEĞİ ....
  • MehmetMehmet25 dk önce
    Yezid gibi ..
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