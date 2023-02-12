Suudi kurumdan Türkiye kararı! '81,2 milyon dolara ulaştı: Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yardım
Kral Selman İnsani Yardım Merkezi'ne bağlı Sahem Platformu, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yaklaşık 305 milyon riyal (81,2 milyon dolar) toplandığını bildirdi.
Suudi Arabistan'da Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasında, yaklaşık 305 milyon riyal (81,2 milyon dolar) toplandı.
Suudi Arabistan'da, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için;
Kral Selman İnsani Yardım Merkezi'ne bağlı Sahem Platformu, toplanan yardımlara ilişkin açıklama yaptı.
Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlatılan kampanyaya, 1 milyon 4 bin 913 kişinin bağışta bulunduğu ifade edilen açıklamada, şu ana kadar toplanan yardımların 304 milyon 885 bin 77 riyale (81,2 milyon dolar) ulaştığı aktarıldı.
Gündem
Selçuk Bayraktar açıkladı! Büyük bağış: Depremzedelere binlerce kalıcı konut seferberliği başlatıyoruz!