Suudi konsolosluğunda hareketlilik! 6 kişi geldi

Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak gösterilen Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmesinin ardından kendisinden haber alınamamasıyla ilgili kapsamlı soruşturma devam ediyor.

Polis bariyerleriyle çevrili başkonsolosluk binası önünde çok sayıda yerli ve yabancı gazetecinin bekleyişi sürerken, konsolosluğa sivil plakalı bir otomobille 4 kişi geldi. Araç bu kişileri konsolosluğa bıraktıktan sonra ayrıldı.

Daha sonra başka bir sivil araçla da konsolosluğa 2 kişi geldi.

Bu arada, tatil dolayısıyla konsoloslukta işlem yapılmadığı belirtildi.