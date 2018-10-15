Suudi konsolosluğunda bugün arama yapılacak

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, en son bölgede görülen Cemal Kaşıkçı için bugün Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda arama yapılmasının beklendiğini duyurdu.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de resmi işlemler için ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamamıştı.

Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından kendisinin orada öldürüldüğü iddialarını yalanlayan Suudi yetkililer, Başkonsolosluktan çıktığını ve akıbetine ilişkin bir bilginin bulunmadığını savunuyor.