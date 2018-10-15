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Suudi konsolosluğunda bugün arama yapılacak

Dışişleri Kaynaklarından alınan bilgiye göre bugün öğleden sonra Suudi Arabistan konsolosluğunda arama yapılması bekleniyor.

15 Ekim 2018 Pazartesi 13:10
Suudi konsolosluğunda bugün arama yapılacak

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, en son bölgede görülen Cemal Kaşıkçı için bugün Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda arama yapılmasının beklendiğini duyurdu.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine  katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan  Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de resmi işlemler için ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'na  girdikten sonra haber alınamamıştı.

Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından kendisinin orada öldürüldüğü  iddialarını yalanlayan Suudi yetkililer, Başkonsolosluktan çıktığını ve akıbetine  ilişkin bir bilginin bulunmadığını savunuyor.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 13:10
  1. İstanbul
  2. dışişleri bakanlığı
  3. konsolosluk

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