Suudi konsolosluğunda arama için müzakereye varıldı

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Suudilerle Türk polisi arama konusunda müzakereye vardı.
16 Ekim 2018 Salı 09:10
Suudilerle Türk polisi arama konusunda müzakereye vardı.
Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 09:10
konsolos
suud
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