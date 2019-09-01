Suudi koalisyonu Yemen'de hapishaneyi vurdu: En az 100 ölü! Suudi Arabistan ve BAE öncülüğündeki koalisyonunun Yemen'de bir hapishaneyi hedef aldığı bildirildi.

Suudi Arabistan ve BAE öncülüğündeki koalisyonunun Yemen'de bir hapishaneyi hedef aldığı bildirildi. Al Jazeera'nın haberine göre, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) öncülüğündeki koalisyon Yemen'in batısındaki Dhamar (Zimar) kentinde bir hapishaneye hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda en az 100 kişinin öldüğü bildiriliyor.

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