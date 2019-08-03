Suudi kadınlara refakatsız seyehat

Münübe Yılmaz

Suudi Arabistan'da Cuma günü çıkarılan kanuna göre, 21 yaşın üzerindeki kadınlar bir erkeğin onayı olmadan tek başına seyahat edebilecek. Bugüne kadar ülkedeki kadınlar yurtdışına seyahat etmek ve pasaport başvurusu yapmak için kocalarından, babalarından veya başka bir erkek akrabasından onay almak zorundayken artık refakatsiz gezebilecek. Düzenlemeye göre Suudi Arabistan vatandaşı olan kadın ve erkekler pasaport başvurusu ve seyahat özgürlüğü konusunda eşit haklara sahip oldular. Suudi kadınlara ayrıca çocuklarını nüfusa kaydettirme, boşanma ve evlenmeyi resmi makamlara bildirme hakkı da verildi. Suudi Arabistan Kralı Muhammed bin Selman, 2016’da, kadınların çalışma hayatındaki yerinin artmasını hedeflediklerini duyurmuş ve ‘açılım politikası’ kapsamında geçen yıl kadınlara ‘ehliyet alma’ konusunda izin verilmişti.