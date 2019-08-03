0553 313 94 23

Suudi kadınlara refakatsız seyehat

Suudi Arabistan'da Cuma günü çıkarılan kanuna göre, 21 yasin üzerindeki kadınlar bir erkeğin onayı olmadan tek başına seyahat edebilecek.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 00:52
Suudi kadınlara refakatsız seyehat

Münübe Yılmaz

Suudi Arabistan'da Cuma günü çıkarılan kanuna göre, 21 yaşın üzerindeki kadınlar bir erkeğin onayı olmadan tek başına seyahat edebilecek. Bugüne kadar ülkedeki kadınlar yurtdışına seyahat etmek ve pasaport başvurusu yapmak için kocalarından, babalarından veya başka bir erkek akrabasından onay almak zorundayken artık refakatsiz gezebilecek. Düzenlemeye göre Suudi Arabistan vatandaşı olan kadın ve erkekler pasaport başvurusu ve seyahat özgürlüğü konusunda eşit haklara sahip oldular. Suudi kadınlara ayrıca çocuklarını nüfusa kaydettirme, boşanma ve evlenmeyi resmi makamlara bildirme hakkı da verildi. Suudi Arabistan Kralı Muhammed bin Selman, 2016’da, kadınların çalışma hayatındaki yerinin artmasını hedeflediklerini duyurmuş ve ‘açılım politikası’ kapsamında geçen yıl kadınlara ‘ehliyet alma’ konusunda izin verilmişti.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 00:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
    1. S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
    2. Suudi kadınlara refakatsız seyehat
    3. "Türkiye yeni bir döneme girmektedir"
    4. Siyahi Amerikalının boğazını sıkarak..
    5. Cumhurbaşkanlığı: Çağ dışı olarak..
    6. Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1’i..
    7. Muğla merkezli fuhuş ve insan ticareti..
    8. Burak Yılmaz'a kötü haber!
    9. Elazığ’da orman yangını
    10. Elazığ’da pikap ile hafif ticari araç..
    11. Kümeste elektrik akımına kapılan genç..
    12. Mümin Sarıkaya sevenleriyle buluştu
    13. Açık açık izlemek istiyormuş!..
    14. İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü..
    15. GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ağustos 2019
    16. Libya'da 75 düzensiz göçmen yakalandı
    17. Mardin’de çatışma: 1 asker şehit, 2..
    18. Standard and Poors Türkiye'nin kredi..
    19. TMV Moritanya okullarında ilk mezunlar..
    20. Mardin'de terör saldırısı
    21. Basitliğin ve bayağılığın sahnesi: Tik..
    22. Kıl kurdu nedir, belirtileri nelerdir..
    23. AB'nin IMF başkan adayı Georgieva oldu
    24. Hindistan'dan Pakistan'ın "koşullu..
    25. İYİ Parti'yi sarsan karar! Ümit Özdağ..
    26. 20 gün önce baba olmuştu, Elazığlı..
    27. Samanyolu Galaksisi'nin 3 boyutlu..
    28. Elazığ'da trafik kazası: 6 yaralı
    29. Denizli’de feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
    30. Mardin'de çatışma! Şehit ve yaralı..
    HDP'den PKK sözcülüğü: SİHA kullanmayın, Pençe Harekatı'nı sonlandırın
    HDP'den PKK sözcülüğü: SİHA kullanmayın, Pençe Harekatı'nı sonlandırın
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Başkan Erdoğan onayladı! 2022-2024 dönem başkanlığı Türkiye’nin
    Başkan Erdoğan onayladı! 2022-2024 dönem başkanlığı Türkiye’nin
    Türkiye, Rusya ve İran uzlaştı! Dünyaya çağrıda bulundular
    Türkiye, Rusya ve İran uzlaştı! Dünyaya çağrıda bulundular