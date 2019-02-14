Suudi-İsrail dostluğu 2014’te başlamış

Amerika’nın Ortadoğu’daki gayrimeşru çocuğu İsrail ile Washington’un kuklası Suudi Arabistan arasındaki dostluğun 2014’te başladığı ortaya çıktı... Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın göreve gelmesinden sonra dostlukları aşikar olan iki ülkenin, Barack Obama döneminde flört etmeye başladığı belirtildi. Gündeme bomba gibi düşen haberin kaynağı ise İsrail’in Kanal 13 televizyonu... Kanalın verdiği habere göre İsrail dış istihbarat servisi Mossad’ın eski başkanı Tamir Pardo, görevde olduğu 2014 yılında gizli bir şekilde Suudi Arabistan’ı ziyaret etti. Kanal 13 televizyonunun, ismi açıklanmayan Batılı diplomatlara dayandırdığı habere göre, 2011-2016 yıllarında Mossad Başkanı olarak görev yapan Pardo, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a 2014 yılında gizli bir ziyaret gerçekleştirdi.

İsrail’den yardım istedi

Ziyaretin, İran ve uluslararası güçler arasında yeniden başlayan nükleer müzakerelerden kısa süre sonra 2014 başlarında yapıldığı aktarılan haberde, Suudilerin ABD ile İran yakınlaşmasından endişeli oldukları için İsrail’den yardım istediği belirtildi. Suudilerin, İsrail’i İran’a karşı en güçlü destekçileri olarak gördükleri ve bunun neticesinde ilk kez Siyonist bir üst düzey yetkiliye ev sahipliği yapmayı kabul ettikleri kaydedildi.

Netanyahu da Prens Bender bin Sultan ile görüşmüş

Kanalın haberinde ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da 2014 yılının eylül ayında Suudi Arabistan’ın o dönem Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı olan Prens Bender bin Sultan ile adı verilmeyen başka bir ülkede bir araya geldiği belirtildi. İki ülkenin o dönemde başlayan ilişkilerinin hâlâ en üst düzeyde sürdüğü belirtilen haberde Prens bin Selman’ın gelişiyle birlikte diyalogların daha da güçlendiği belirtildi. İsrail, bu nedenle Kaşıkçı cenayetinde Prens bin Selman’ın arkasında olduklarını açıklamıştı.