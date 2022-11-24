Suudi futbolcunun Messi'ye ne söylediği ortaya çıktı
Arjantin'i 2-1 mağlup eden Suudi Arabistanlı oyuncu Ali Al-Bulayhi'nin Lionel Messi'ye maç sırasında ne dediği ortaya çıktı.
Suudi Arabistanlı forması giyen Ali Al-Bulayhi, Arjantin'i 2-1 mağlup ettikleri maçta gündem olan görüntü ile ilgili konuştu ve Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'ye ne söylediğini açıkladı.
Suudi Arabistan'ın Katar 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'i 2-1 yenerek büyük bir sürpriz imza attığı maçta yaşanan bir diyalog dikkati çekmişti.
Sosyal medyada gündem olan görüntüler merak uyandırmıştı.
Suudi Arabistanlı futbolcu Ali Al-Bulayhi'nin, karşılaşmada sinirli şekilde Lionel Messi'ye bir şeyler söylediği görülmüştü.
Al-Bulayhi, Arjantinli yıldıza maçta ne söylediğini açıkladı. 33 yaşındaki stoper, "Ona 'Kazanamayacaksın, bugün bizi yenemeyeceksin!' dedim" şeklinde konuştu.