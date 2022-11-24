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Spor Suudi futbolcunun Messi'ye ne söylediği ortaya çıktı
Spor

Suudi futbolcunun Messi'ye ne söylediği ortaya çıktı

Arjantin'i 2-1 mağlup eden Suudi Arabistanlı oyuncu Ali Al-Bulayhi'nin Lionel Messi'ye maç sırasında ne dediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 23:35:00 -
Suudi futbolcunun Messi'ye ne söylediği ortaya çıktı

Suudi Arabistanlı forması giyen Ali Al-Bulayhi, Arjantin'i 2-1 mağlup ettikleri maçta gündem olan görüntü ile ilgili konuştu ve Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'ye ne söylediğini açıkladı.

Suudi Arabistan'ın Katar 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'i 2-1 yenerek büyük bir sürpriz imza attığı maçta yaşanan bir diyalog dikkati çekmişti.

Sosyal medyada gündem olan görüntüler merak uyandırmıştı.

Suudi Arabistanlı futbolcu Ali Al-Bulayhi'nin, karşılaşmada sinirli şekilde Lionel Messi'ye bir şeyler söylediği görülmüştü.

Al-Bulayhi, Arjantinli yıldıza maçta ne söylediğini açıkladı. 33 yaşındaki stoper, "Ona 'Kazanamayacaksın, bugün bizi yenemeyeceksin!' dedim" şeklinde konuştu.

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