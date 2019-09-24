Suudi Dışişleri Bakanı: Tüm seçenekleri göz önüne alacağız Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cübeyr, Riyad'ın, devlet petrol şirketi Aramco'ya ait petrol tesislerine düzenlenen saldırıya yanıt olarak tüm seçenekleri değerlendireceğini söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cübeyr, Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan petrol tesislerine yönelik saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. Cübeyr, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Riyad'ın saldırıya yanıt için 'tüm seçenekleri' değerlendireceğini belirtti. BM'nin saldırının geldiği yerin tespit edilmesine yardım olduğunu ifade eden Cübeyr, Suudi Arabistan'ın, saldırının ardında İran'ın olduğuna inandığını dile getirdi. Cübeyr, "Uluslararası desteği seferber etmek istiyoruz ve tüm seçenekleri -diplomatik, ekonomik ve askeri- değerlendirmek ve ardından karar vermek istiyoruz" diye konuştu. Suudi Merkez Bankası Başkanı Ahmed el-Hulifey ise, Kuveyt merkezli Er-Rai gazetesine verdiği demeçte, söz konusu saldırıların hükümet gelirleri üzerinde hiçbir etkisi olmadığını söyledi. El Hulifey, bu yılki ekonomik büyümenin IMF tahminlerinden çok uzak olmayacağını belirtti.

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