Suudi başsavcıya soruldu: Ceset nerede?

Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el Muceb, dün Çağlayan Adliyesi'nde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüştü. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmede yoğun güvenlik önlemleri alınmış ve basın mensuplarının protokol kapısında görüntü alınmasına müsaade edilmemişti.

Dün Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşen başsavcı, bugün yeniden Çağlayan Adliyesi'ne giderek Fidan ile ikinci kez görüştü. Suudi savcı Fidan'la görüşmesinin ardından Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na giderek burada incelemelerde bulundu ve ardından binadan ayrıldı.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, her iki savcının görüşmesinde İstanbul terör savcısının da katıldığı ve görüşmede genel olarak davanın usulüne ilişkin konuşmalar yapıldı. Suudi Arabistan heyeti Viyana sözleşmesi gereği davanın Suudi Arabistan'da yapılması gerektiğini savunurken, İstanbul Başsavcılığı ise konunun Türkiye'de yaşanması ve yerel işbirlikçiler nedeniyle davanının Türkiye'de görülmesi yönünde fikir belirttiği ifade edildi.

Davanın esasına dair ise Suudi başsavcının bilgi ve tutanakları istediği ancak bu talebin savcılık tarafından reddedildiği belirtilirken, konsolosluk çalışanlarının ifadelerinin ise Suudi heyetine verildiği bildirildi.

Görüşmede Cumhuriyet Savcısı'nın Suudi savcıya cesedin bulunamadığını üç kez hatırlattığı, ancak Suudi savcının cesedin yerini bilmediklerini ve Türkiye'den birine teslim edildiğinden şüphelendiklerini söylediği ifade edildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek protokol kapısından içeri giren Suud el-Ma'cib ve beraberindeki heyet, Başsavcılık makamına geçti. Başsavcının giriş yaptığı A kapısı önüne adliye mensupları alınmazken, görüntü çekimine de izin verilmedi.

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, kaldığı otelden çıkarak saat 11.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Suud Muceb burada yaklaşık 1 saat kaldı. Savcı Suud Muceb daha sonra Levent'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İpe un sermenin anlamı yok, bu iş çözülmeli. Kaşıkçı cinayetini ortada bırakmayız. Bunun altında birilerini koruma oyunu var" ifadelerini kullandı.

Saat 11:00’de adliyeye geldi

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, Suudi Başsavcı soruşturmaya ilişkin bilgi alışverişinde bulunmak bugün ikinci kez İstanbul Adliyesine geldi El Muceb ve yanındaki heyet saat 11:00 sıralarında adliyenin protokol kapısından giriş yaparak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın makamına geçti.

İki heyet bilgi alışverişinde bulundu

İkinci görüşmede de Başsavcı vekili Hasan Yılmaz ile soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı İsmet Bozkurt da yer aldı. İki başsavcı ve heyetinin görüşmesi yaklaşık 50 dakika sürdü. Heyetin görüşmede karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Daha sonra Suudi Başsavcı El Muceb, heyeti ile birlikte soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ayrıldı.