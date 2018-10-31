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Suudi Başsavcı'dan gece yarısı MİT ziyareti

İstanbulSuudiArabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, saat 00.10 sıralarında İstanbul MİT Bölge Müdürlüğü'ne gitti.

31 Ekim 2018 Çarşamba 08:48
Suudi Başsavcı'dan gece yarısı MİT ziyareti

Cemal Kaşıkçı soruşturması için iki gün önce Türkiye'ye gelen SuudiArabistan Başsavcısı Suud El Muceb, saat 00.10 sıralarında kaldığı otelden çıktı. Suudi Başsavcı, İstanbul MİT Bölge Müdürlüğü'ne geçti. Bir süre burada kalan Suudi savcı tekrar otele döndü.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 08:48
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