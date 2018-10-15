0553 313 94 23

Suudi Başkonsolosluğunda "mavi ışık"la inceleme yapılıyor

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını aydınlatmak için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna giren Türk heyetindeki polisler, "mavi ışık"la inceleme yapıyor.

15 Ekim 2018 Pazartesi 22:49
Suudi Başkonsolosluğunda "mavi ışık"la inceleme yapılıyor

Kayıp Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan Konsolosluğunda inceleme yapan polis ekiplerinin binadaki çalışması devam ediyor.

Olay yeri inceleme ekipleri, daha önce Münevver Karabulut cinayeti de dahil olmak üzere çok sayıda cinayeti çözmek için kullandıkları "mavi ışık "yöntemini kullanıyor. Duvarlara ve konsolosluk içindeki her noktaya bu ışık tutulurken, ekiplerin çalışması da kameralarca kaydedildi.

Mavi ışık yöntemi nedir?

Mavi ışık yöntemi modern "olay yeri inceleme" yöntemlerinden biri olarak bütün dünyada kullanılıyor. Luminol adı verilen madde herhangi bir yüzeye püskürtüldüğünde, bu yüzdeki kan izi ve kalıntılarıyla tepkimeye giriyor. Tepkime sonucunda ise mavi-yeşil renkte bir ışık saçıyor. Böylece gözle görülemeyecek kan kalıntıları tespit edilebiliyor.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 22:49
  1. Suudi Arabistan
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Münevver Karabulut

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çarpıcı 'Cemal Kaşıkçı' iddiası: Suudi Arabistan "yanlışlıkla öldü" itirafında bulunmaya hazırlanıyor
    1. Çarpıcı 'Cemal Kaşıkçı' iddiası: Suudi..
    2. Kocaeli'de minibüsün çarptığı yaşlı..
    3. Suudi Başkonsolosluğunda "mavi ışık"la..
    4. Krizde son perde! İstanbul'la tüm..
    5. Harvard Üniversitesine "ırkçılık"..
    6. Kolit nedir? Belirtileri nelerdir?
    7. Gazişehir Gaziantep, Mehmet Altıparmak..
    8. Ülkede deprem! Başbakan görevden alındı
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Romanya..
    10. TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop:..
    11. Bez bebek nasıl yapılır?
    12. Deodorant kullananlar dikkat! Kanser..
    13. Bu sorunlarınız varsa adaçayı..
    14. Nasırlardan kurtulmak için neler..
    15. KYK burs ve kredi başvuruları başladı
    16. Amerika'dan Eş-Şebab'a hava saldırısı
    17. Acı haber geldi: 13 asker yaralı
    18. Safranbolu'da ot yangını için gittiler..
    19. Hulusi Akar'dan İdlib ve Münbiç..
    20. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?