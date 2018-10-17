Suudi Başkonsolos görevden alındı
Arap basınında yer alan habere göre, Suudi Arabistan İstanbul Konsolosu görevinden alındı ve hakkında soruşturma açıldı.17 Ekim 2018 Çarşamba 15:29
Arap basını, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin görevden alındığını ve hakkında soruşturma açılacağını iddia etti. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi dün tarifeli uçakla İstanbul'dan ayrılmıştı.
Muhammed el Uteybi, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili başkonsolusluk içindeki konutunun aranmasına da izin vermemişti.
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