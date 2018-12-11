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Suudi Bakan ile Ali Erbaş arasında görüşme

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş arasında hac hazırlıkları konulu bir görüşme gerçekleşti.

11 Aralık 2018 Salı 10:42
Suudi Bakan ile Ali Erbaş arasında görüşme

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten, dün akşam Mekke'deki ofisinde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Endonezya Diyanet İşleri Bakanı Lukman Hakim Saifuddin ve Fas Vakıflar ve İslami İşler Bakanı Ahmed Tevfik ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Görüşmelerde gelecek hac mevsiminde hacılara en iyi hizmeti sunmak ve ibadetlerini kolaylıkla eda etmelerini sağlamak için gerekli hazırlıkların ele alındığı aktarıldı.

Benten, görüşmelerde Türkiye, Endonezya ve Fas'a Suudi Arabistan'ın hacı adaylarına sunduğu hizmetler karşısında gösterdikleri işbirliği için teşekkür etti.

Geçen yıl resmi rakamlara göre 612 bini Suudi Arabistan içinden olmak üzere hacı sayısı 2 milyon 371 bine ulaşmıştı.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 10:42
  1. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA
  2. Suudi Arabistan
  3. hac mevsimi
  4. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten
  5. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
  6. Türkiye
  7. Endonezya
  8. Fas

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