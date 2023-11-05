Suudi Arabistanlı Bakan er-Rabia, tüm Türkiye'ye elektronik vize kararını ve artan uçuşlar konusunda flaş açıklama yaptı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, Diyanet İşleri Başkanlığında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Daveti için Erbaş'a teşekkür eden er-Rabia, Türkiye'de kendisine yönelik güzel karşılamadan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Er-Rabia, ülkesinin Mekke ve Medine'ye gelen Türklere daha iyi hizmet sağlamak için hem özel sektör hem de kamu sektöründeki Türk yetkililerle çalışmalar yaptığını kaydederek Türkiye'nin, elektronik vize uygulamasına dahil edildiğini de dile getirdi.

Bu vizenin Türk vatandaşlarına büyük kolaylık olacağına dikkati çeken er-Rabia, "Türk vatandaşlarının Suudi Arabistan'a ve kutsal topraklara ziyaretleriyle ilgili büyük kolaylık olmasını düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'den Suudi Arabistan'a uçuş sayısı ve destinasyonda artış

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Er-Rabia, Suudi Arabistan'ın hava yolu şirketlerinin bu hafta seferlerinin kapasitesini artıracağını belirterek ayrıca bugünden itibaren Ankara'dan Medine'ye seferlerin başlayacağını bildirdi.

aawsat'ta yer aan haberDE: Gaziantep'ten Medine'ye direkt seferlerin de başlayacağını kaydeden er-Rabia, "Suudi hava yollarının" umre mevsiminde Cidde ve Medine'ye ilave 100 sefer başlatacağını, Flynas Hava Yolları'nın ise Ankara'dan Cidde'ye direkt sefer uygulayacağını açıkladı.

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