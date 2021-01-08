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Dünya Suudi Arabistan'la anlaşan Katar'dan bomba Türkiye açıklaması
Dünya

Suudi Arabistan'la anlaşan Katar'dan bomba Türkiye açıklaması

Suudi Arabistan'la anlaşan Katar'dan, Türkiye ile ilişkilerin bozulacağına yönelik iddialara cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 09:35:00 -
Suudi Arabistan'la anlaşan Katar'dan bomba Türkiye açıklaması

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al-Thani, İngiliz Financial Times gazetesine, Suudi Arabistan'da diğer Arap liderlerin de katılımıyla imzalanan normalleşme anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İlişkiler etkilenmeyecek

Katar ile diğer Arap ülkeleri arasındaki krizi bitiren anlaşmanın, İran ve Türkiye ile olan ilişkilerini etkilemeyeceğini belirten Al-Thani, ülkesinin boykotla ilgili açtığı davaları askıya almayı, terörle mücadele ve "uluslararası güvenlik" konusunda işbirliği yapmayı kabul ettiğini söyledi.

Haber7'nin aktardığna göre bazı yabancı analistler, Katar'ın Körfez ülkeleriyle tekrar normalleşmesinin Türkiye ile ilişkileri etkileyebileceğini iddia etmişti.

Türkiye, Katar'ın Körfez ülkeleriyle anlaşmasını memnuniyetle karşılandığını açıklamıştı.

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