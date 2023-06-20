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Spor Suudi Arabistan’ın Steven Gerrard açılımı ilgili son gelen iddia: Teklif transfer piyasasını salladı
Spor

Suudi Arabistan’ın Steven Gerrard açılımı ilgili son gelen iddia: Teklif transfer piyasasını salladı

Yeniakit Publisher
2023-06-20 23:32:00 - 2023-06-20 23:37:28
Suudi Arabistan’ın Steven Gerrard açılımı ilgili son gelen iddia: Teklif transfer piyasasını salladı

Steven Gerrard, Al Ettifaq’ın 9 milyon sterlinlik teklifine yanıt verdi! Eski İngiltere kaptanı ve futbol efsanesi Steven Gerrard, Suudi Arabistan'ın Al Ettifaq kulübünün milyonlarca sterlinlik teknik direktörlük teklifini reddetti.

Steven Gerrard, Suudi Pro Ligi ekiplerinden Al Ettifaq’ın teklifini kabul etmeyeceğini açıkladı.

43 yaşındaki eski İngiltere kaptanı, 2021’de Rangers’ı 10 yıl aradan sonra ilk İskoçya Premier Lig şampiyonluğuna taşıdıktan sonra Aston Villa’ya transfer oldu ancak geçtiğimiz ekim ayında görevinden alındı.

ESPN, bu ayın başlarında Gerrard’ın Al Ettifaq’ın teknik direktörü olmak üzere yıllık yaklaşık 9 milyon sterlin değerindeki iki yıllık bir teklifi değerlendirdiğini bildirdi. Gerrard, cuma günü bir teklif aldığını ancak bu teklifi reddettiğini doğruladı.

Channel 4’e konuşan eski İngiltere kaptanı, “Oraya potansiyel bir teklifi değerlendirmem için davet edildim ve gittim. Son birkaç gün içinde bunu analiz ettim. Ancak şu anda durum öyle ki, bu teklifi kabul etmeyeceğim.” dedi.

Suudi Arabistan’daki kulüpler, bu yaz bir dizi sporda büyük isimlere cazip teklifler sunarak agresif bir transfer stratejisi izliyor.
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Daha önce, Real Madrid’den Karim Benzema, Suudi Pro Ligi şampiyonu Al Ittihad’a transfer oldu ve ESPN’e göre, Suudi Pro Ligi şampiyonları Tottenham kanat oyuncusu Heung-Min Son’u 60 milyon Euro karşılığında kadrolarına katmakla ilgileniyorlar.

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