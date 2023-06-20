Katar ve Çin arasında 27 yıllık 4 milyon ton LNG anlaşması açıklaması: Sahası oraya alınacak, bildirdiler

Enerji tedariğini garantiye almak isteyen Çin, Katar ile on yıllarca sürecek yeni bir sıvılaştırılmış doğalgaz anlaşması daha imzalamaya hazırlanıyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre yıllık 4 milyon ton LNG satın alımını kapsayan anlaşma 27 yıllık olacak. LNG tedariği 2026 yılında başlayacak, Çin, Katar’ın Doğu Kuzey Sahası’ndaki genişleme projesinde yer alan bir üretim sahasında yüzde 5 hisseye sahip olacak. Katar’ın Avrupalı alıcılarla da ek anlaşmalar imzalayacağı belirtiliyor.

Açıklaması: (CNPC) ile QatarEnergy arasında yıllık 4 milyon ton LNG satın alımını kapsayan 27 yıllık bir anlaşma imzalanacak. LNG tedarikinin 2026'da başlayabileceği belirtilirken anlaşmaya göre CNPC, Katar'ın Doğu Kuzey Sahası'ndaki genişleme projesinde bulunacak.

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