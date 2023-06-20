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Dünya Katar ve Çin arasında 27 yıllık 4 milyon ton LNG anlaşması açıklaması: Sahası oraya alınacak, bildirdiler
Dünya

Katar ve Çin arasında 27 yıllık 4 milyon ton LNG anlaşması açıklaması: Sahası oraya alınacak, bildirdiler

Yeniakit Publisher
2023-06-20 21:36:00 - 2023-06-20 21:45:09
Katar ve Çin arasında 27 yıllık 4 milyon ton LNG anlaşması açıklaması: Sahası oraya alınacak, bildirdiler

Katar ve Çin arasında 27 yıllık LNG anlaşması 27 yıl sürecek doğalgaz anlaşmasına göre Katar, Çin’e yıllık 4 milyon ton doğalgaz tedarik edecek diyerek açıkladılar... Dikkat çeken uyarı gibi gözler yeni döneme çevrildi, köklü bir değişiklik yapacağı konuşuluyor.

Enerji tedariğini garantiye almak isteyen Çin, Katar ile on yıllarca sürecek yeni bir sıvılaştırılmış doğalgaz anlaşması daha imzalamaya hazırlanıyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre yıllık 4 milyon ton LNG satın alımını kapsayan anlaşma 27 yıllık olacak. LNG tedariği 2026 yılında başlayacak, Çin, Katar’ın Doğu Kuzey Sahası’ndaki genişleme projesinde yer alan bir üretim sahasında yüzde 5 hisseye sahip olacak. Katar’ın Avrupalı alıcılarla da ek anlaşmalar imzalayacağı belirtiliyor. 

Açıklaması: (CNPC) ile QatarEnergy arasında yıllık 4 milyon ton LNG satın alımını kapsayan 27 yıllık bir anlaşma imzalanacak. LNG tedarikinin 2026'da başlayabileceği belirtilirken anlaşmaya göre CNPC, Katar'ın Doğu Kuzey Sahası'ndaki genişleme projesinde bulunacak.

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