Suudi Arabistan'ın skandalı büyüyor! Gannuşi ve Türkiye planları ortaya çıktı

Suudi Arabistan’ın, Nahda Hareketi Lideri ve Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye’den bazı üst düzey yetkilileri dinlettiği ortaya çıktı. İngiliz Middle East Eye (MEE) haber sitesi, Gannuşi’nin, Suud tarafından, İsrailli NSO şirketinin geliştirdiği Pegasus casus yazılım programıyla hedef alındığını belirtti. MEE’ye göre Gannuşi’nin numarası, İsrailli teknoloji şirketi müşterilerinin 2016’dan beri sızdığı 50 bin numaralık listede yer alıyor. Bu numaranın, Tunuslu siyasetçinin 10 yıldır kullandığı şahsi numarası olduğu ifade ediliyor.

Muhalifleri hedef aldı

Yenişafak'ın haberine göre, Londra merkezli haber sitesi, Gannuşi’nin telefonunun 2019’da Suudi Arabistan’daki bir kişi tarafından izlenmek üzere seçildiğini ortaya koydu. Aynı NSO müşterisinin Türkiye, BAE ve Lübnan’daki üst düzey yetkililerin yanısıra Suudi monarşisinin bazı muhaliflerini de hedef aldığı belirtildi. Gannuşi, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, “Kardeş bir ülkenin, egemen bir ulusun demokratik olarak seçilmiş meclis başkanını hedef almasından dolayı dehşete kapıldım. Bu kesinlikle kabul edilemez. Tunus güvenlik birimlerini konuyu tam olarak soruşturmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

Darbecinin yanında

Suudi Arabistan’ın darbe öncesi ve sonrasında Tunus’taki darbecilere destek verdiği biliniyor. BAE ve Mısır’la birlikte Suud medyası da darbenin ardından yaptığı haberlerle hukuk dışı bu müdahaleye desteğini açıkça ortaya koymuştu. Öte yandan Suud yönetimi, siyasi olarak desteğini iletmek için Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan’ı geçen hafta Kays Said’le görüşmeye göndermiş, Said’in aldığı kararların arkasında olduğu mesajını iletmişti.

Ordudan bakan atıldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Sağlık Bakanlığına Tuğgeneral Ali Murabıt’ı getirdi. Yaklaşık iki hafta önce parlamentoyu donduran, başbakanı görevden alan ve yürütme yetkisini devralan Said’in, bir ordu mensubunu bakan olarak ataması tepkilere yol açtı. Aynı zamanda doktor olan Murabıt, ülkenin güneydoğusundaki Tatavin’de tuğgeneral rütbesiyle Kovid-19 Askeri Aşılama Heyeti’ne başkanlık ediyordu. Sık sık darbe yapmadığını iddia eden Said’in, deyim yerindeyse darbecilerin el kitabında yer alan adımları ardı ardına attığı biliniyor. Darbeden bir gün sonra da güvenlik güçleri, Said’in emriyle Al Jazeera kanalının Tunus ofisine baskın düzenlemiş, atılan bu adım “darbe karşıtlarının susturulmaya çalışıldığı” şeklinde yorumlanmıştı.