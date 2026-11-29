Sivil Savunma Müdürlüğünün açıklamasında, uyarının hangi tehdide karşı verildiği belirtilmedi. Ahsa ve Bukayk’ta yaşayanlardan resmi makamların yönlendirmelerini takip etmeleri, kalabalık alanlardan uzak durmaları ve görüntü kaydı yapmamaları istendi. Alarmın kaldırılmasına ilişkin ikinci açıklamada da tehdidin niteliği hakkında ayrıntı paylaşılmadı.

Açıklamada, bölge halkından resmi makamların talimatlarına uymaları, kalabalık ortamlardan uzak durmaları ve görüntü kaydı yapmamaları istendi.

Sivil Savunma Müdürlüğünün, erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada, söz konusu bölgelerdeki "tehlikenin geçtiği" ifade edildi.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.