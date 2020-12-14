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Dünya Suudi Arabistan'ın Cidde limanında korkutan patlama
Dünya

Suudi Arabistan'ın Cidde limanında korkutan patlama

Suudi Arabistan'ın Cidde limanına demirleyen Singapur bandıralı petrol tankerinde 'dış kaynaklı' bir saldırı nedeniyle patlama olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 12:26:00 -
Suudi Arabistan'ın Cidde limanında korkutan patlama

Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Cidde limanı açıklarında demirleyen BW Rhine adlı Singapur bandıralı petrol tankerinde dış kaynaklı bir saldırı nedeniyle patlama olduğu bildirildi.

Tankerin ait olduğu şirketten yapılan açıklamada, "Çarpma patlamaya ve ardından da gemide yangına neden oldu. Gemiden bir miktar petrol kaçmış olabilir, ancak bu teyit edilmedi ve şu anda gemideki petrol seviyesinin patlamadan önceki seviyeyle aynı olduğu anlaşılıyor" ifadeleri kullanıldı.

Olayda yaralanan olmadı

Şirket, geminin mürettebatının yangını söndürdüğünü ve kimsenin yaralanmadığını, ancak gövdenin bazı kısımlarının hasar gördüğünü de sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan Sahil Güvenlik ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

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