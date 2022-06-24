Suudi Arabistan’ı yaz ortasında dolu vurdu! Yetkililer vatandaşları uyardı
Suudi Arabistan’ın güney batısında yer alan Asir bölgesinde şiddetli dolu yağdı. Yetkililer ani sellere karşı vatandaşları uyardı.
Suudi Arabistan’ın güney batısında yer alan Asir bölgesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle yetkililer, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Suudi Arabistan’ın güney batısında yer alan Asir bölgesinde şiddetli dolu yağdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yaz ortasında yağan fındık büyüklüğündeki dolu dikkat çekti.
Yetkililer ani sellere karşı uyardı
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, kötü hava koşullarına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları ve yağışların yol açacağı ani sellere karşı önlem almaları konusunda uyarıda bulundu. Yetkililer, ayrıca vatandaşlara zorunlu haller dışında sokağa çıkmamaları çağrısında bulundu.