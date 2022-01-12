  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sessiz ve derinden geliyor! İşte Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna göz diken isim

Bakan Nebati ile görüşen TÜSİAD'dan enflasyon açıklaması: Önümüzdeki günlerde...

Alman medyasından hadsiz "TURKOVAC" çıkışı... Referansları şaşırtmadı

Mustafa Destici: HDP meclisten defedilmeli

Siz hiç alkol alıp intihar edenler için alkolü suçlayan laikçi gördünüz mü? Cemaat değil içki yasaklansın!

Tamam mı devam mı Ali Babacan? DEVA’lı Metin Gürcan’ın bilgisayarından bakın ne çıkmış

Enes Kara'nın intiharı üzerinden İslam'ı hedef alanlara İhsan Şenocak'tan tokat!

Firari FETÖ'cü Emre Uslu'dan görülmemiş şerefsizlik! Bakan Koca'dan özür dilemedi

İşte araştırma sonuçları! Muhalefete kötünün kötüsü bir haber!

Enes Kara olayını kendi ideoloji kavgasına çeviren laikçilere AK Parti'den tepki: Gencecik bir insanın ölümü üzerinden...
Dünya Suudi Arabistan’ı karıştıran görüntü
Dünya

Suudi Arabistan’ı karıştıran görüntü

Suudi Arabistan’ın Cizan kentinde düzenlenen etkinlikteki samba gösterisinde dansçıların giydiği kıyafet ortalığı karıştırdı.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 00:32:00 -
Suudi Arabistan’ı karıştıran görüntü

Suudi Arabistan'ın Cizan kentindeki samba gösterisi ülkeyi karıştırdı. Kentte geçtiğimiz hafta düzenlenen Turizm Kış Festivalinde 3 samba dansçısının şehrin işlek caddesindeki gösterisindeki kıyafeti, sosyal medyada hızla yayılarak ülke gündemine oturdu. Bir sosyal medya kullanıcısı dansçıların yarı çıplak halde olduğunu işaret ederek, “Müslüman bir ülke olduğumuzu unuttuk ve ahlaki ihlallere başladık" ifadelerini kullanırken, başka bir kullanıcı ise Suudi Arabistan'ın İslami ilkelerden uzaklaştığını belirtti. Tepkilerin ardından Cizan Valisi Prens Muhammed bin Nasır, gösteri hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Muhalif Suudi akademisyen Saied ibn Nasser ise dansçıların, yetkililerin bilgisi dahilinde festivalde bulunduğunu söyleyerek, "Festivale üstsüz dansçılar getirdiler sonra Prens Muhammed Nasır konuyu araştırmak için emir yayınladı. Allah'ı mı kandırıyorsunuz, yoksa müminleri mi? İnsanlar Muhammed bin Selman’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürdüğünü ve ardından soruşturma emri verdiğini unuttu mu sanıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay