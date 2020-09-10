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Dünya Suudi Arabistan'ı İHA ve balistik füzeyle vurdular
Dünya

Suudi Arabistan'ı İHA ve balistik füzeyle vurdular

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da önemli bir noktayı balistik füze ve İHA'larla vurduklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 15:33:00 - 2020-09-10 15:35:37
Suudi Arabistan'ı İHA ve balistik füzeyle vurdular

Suudi Arabistan ile sürekli çatışma halinde bulunan Yemen Husileri, başkent Riyad’da önemli bir noktayı vurduklarına dair önemli iddialarda bulundu.

Yemen’deki Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, söz konusu saldırıya dair bir yazılı açıklama yaptı.

Yahya Seri, Husilerin balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ı hedef aldığını ve bu saldırının “son günlerdeki askeri gerilime bir cevap” olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen’e yönelik saldırılarını devam ettirmesi durumunda Suudi rejimini hedef almayı sürdüreceklerini ifade eden Yahya Seri, vurduklarını iddia ettiği noktaya ve saldırıda yaşanan kayıplara ilişkin net bilgi vermedi.

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