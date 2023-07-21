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Spor Suudi Arabistan’ı bile unutun! Mbappe'ye piyasayı sallayan teklif
Spor

Suudi Arabistan’ı bile unutun! Mbappe'ye piyasayı sallayan teklif

Yeniakit Publisher
2023-07-21 16:04:00 -
Suudi Arabistan’ı bile unutun! Mbappe'ye piyasayı sallayan teklif

Fransız devi PSG, Kylian Mbappe'ye takımda kalması için 1 milyar Euro değerinde akıl almaz bir teklif sundu.

Defense Central'in haberine göre, Paris Saint - Germain'in Fransız yıldızı takımda tutmak için 1 milyar Euro değerinde 10 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtiliyor.

Real Madrid ile bir süredir adı anılan yıldız futbolcunun bu teklifi kabul etmesi halinde en pahalı sporcu olacak.

Yıldız forvet, kulübe yeni bir sözleşme imzalamayacağını ve sezon sonu takımdan ayrılacağını bildirmişti.

Ligue 1 şampiyonu, sezon sonu mukavelesi bitecek olan Mbappe'ye, sözleşme uzatmaması halinde bu yaz transfer döneminde en yüksek teklifi getiren kulübe satılacağını iletmişti.

Golcü oyuncu, kariyerinde çıktığı 325 maçta 244 gol, 116 asistlik performans sergiledi.
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