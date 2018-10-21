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Suudi Arabistan'dan yeni açıklama! Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı El Cübeyr, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

21 Ekim 2018 Pazar 18:55
Suudi Arabistan'dan yeni açıklama! Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldüğünü itiraf eden Suudi Arabistan, Kaşıkçı ile ilgilii yeni bir açıklama daha yaptı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil bin Ahmet El Cübeyr, yapmış olduğu açıklamada "Cemal Kaşıkçı nasıl öldürüldü ve cesedi nerede bilmiyoruz. Kaşıkçı'nın cesedini bulmaya ve ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz" dedi. 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 18:55
  1. Suudi Arabistan
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Açıklama
  4. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil bin Ahmet El Cübeyr

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş12 dk önce
    nasılsa yalancıyı.... değilmi pis mahluklar
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