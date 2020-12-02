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Dünya Suudi Arabistan’dan Uluslararası Havalimanına saldırı
Dünya

Suudi Arabistan’dan Uluslararası Havalimanına saldırı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Sana Havalimanı'na saldırı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 17:05:00 - 2020-12-02 17:09:36

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Uluslararası Sana Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İran destekli Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberine göre, koalisyon güçlerine ait savaş uçakları, Uluslararası Sana Havalimanı'na iki saldırı düzenledi.

Haberde saldırıya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, koalisyon güçlerinden de herhangi bir açıklama yapılmadı.

Husiler, koalisyon güçlerinin cuma günü başkent Sana ve banliyölerine düzenlediği 17 hava saldırısında 1 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Suudi Arabistan basını da Husilerin askeri kalesi niteliğindeki bazı mevzilerin koalisyon güçlerince hedef alındığını yazmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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