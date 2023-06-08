Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye o ismi almaya geliyorlar! Milyonları yıkacak gelişme

Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Portekizli hoca için bomba iddia. Arabistan basınından Al-Riyadiah, sarı lacivertlilerin teknik direktörünün senelik 10 milyon Euro'dan son sezonu opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık anlaşma imzalayacağını yazdı.

Sözleşmesi Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Başakşehir finalinin ardından sona erecek olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un Suudi Arabistan Milli Takımı’nın başına geçeceği ileri sürüldü. Suudi Arabistan basınında Al-Riyadiah’ın haberine göre, Portekizli çalıştırıcı Suudi Arabistan Milli Takımı ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Fenerbahçe ile anlaştığında “Portekiz dışındaki takımlarla 1 yıllık sözleşme imzalıyorum” diyen Jesus, bu anlaşma karşılığında senelik 10 milyon Euro'dan 3 yılda 30 milyon Euro alacak.

Brezilya Milli Takımı'nın listesinde yer alıyor

Jesus’un son sezonu için opsiyonu olduğu ve kontratını tamamlaması halinde toplam 30 milyon Euro para kazanacağı belirtildi. Jesus’un her ne kadar Suudi Arabistan’a gideceği belirtilse de ESPN, “Carlo Ancelotti’yi milli takımın başına getiremeyen Brezilya Futbol Federasyonu, Abel Ferreira ve Fernando Diniz’in ardından C planı olarak Jorge Jesus’u düşünüyor” iddiasında bulundu. Tecrübeli çalıştırıcının ismi ayrıca Brezilya Ligi takımlarından Flamengo ve Fransız ekibi Marsilya ile de anılıyor.