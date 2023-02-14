Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye destek mesajı

Suudi Arabistan'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye ve Suriye üzerindeki yıkıcı etkilerini hafifletme çabaları ele alındı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Bakanlar Kurulu toplantısı, Kral Selman bin Abdülaziz'in başkanlığında başkent Riyad'daki Irka Kraliyet Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Toplantının başında, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 6 Şubat'ta yaptığı telefon görüşmesinin içeriği hakkında kabineye bilgi verildi.

Bakanlar Kurulu toplantısında Suudi Arabistan'ın depremlerin Türkiye ve Suriye üzerindeki etkilerini hafifletme çabaları gözden geçirildi.

Toplantıda, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üstesinden gelmesi için Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye desteği yinelendi.

Haberde ayrıca Suudi Arabistan'ın deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarına katıldığı, barınma, yiyecek, tıbbi ve lojistik olmak üzere çeşitli alanlarda yardımlar gönderdiği ve depremzedeler için yardım kampanyaları düzenlediği hatırlatıldı.

Toplanan yardım miktarı 89,2 milyon doları geçti

Suudi Arabistan'da Kral Selman İnsani Yardım Merkezi'ne bağlı Sahem Platformu aracılığıyla Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında, bu sabah itibarıyla kampanyaya katılanların sayısının 1 milyon 545 bin 729'a yükseldiği ve 344 milyon 849 bin 600 riyalin (89,2 milyon dolar) üzerinde yardım toplandığı açıklandı.

Suudi Arabistan, depremlerden etkilenen Suriye'deki afetzedelere destek için 35 ton gıda, tıbbi ve barınma malzemeleri taşıyan bir yardım uçağını bugün Halep'e göndermişti.

Suudi Arabistan, depremlerin ardından Türkiye'ye de 7 yardım uçağı göndermişti.