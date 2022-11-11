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Dünya Suudi Arabistan'dan Türkiye talimatı: Hemen bunu yapın
Dünya

Suudi Arabistan'dan Türkiye talimatı: Hemen bunu yapın

Suudi Arabistan hükümeti, Türkiye ulusuna yatırımları teşvik etmek için ülkedeki işadamlarına çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 16:12:00 -
Suudi Arabistan'dan Türkiye talimatı: Hemen bunu yapın

Suudi Kabinesi, doğrudan Türkiye ulusuna yatırımları teşvik etmek için çağrıda bulundu. Devlet haber ajansı SPA'nın haberine göre, bakana doğrudan fon sağlama konusunda işbirliği için bir mutabakat zaptı teklifini müzakere etmesi talimatı verildi.

Kral Salman bin Abdülaziz tarafından yönetilen bir toplantıda Kabine, Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih'e Türk tarafı ile belirtilen konu etrafında görüşmeleri başlatma talimatı verdi.

Talimat verildi

Devlet haber ajansı SPA'nın haberine göre, bakana doğrudan fon sağlama konusunda işbirliği için bir mutabakat zaptı teklifini müzakere etmesi talimatı verildi.

Bakan Nebati ziyaret etmişti

Al-Falih, Ekim ayında Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yle Suudi Arabistan'ın başkentinde bir araya gelmiş, Suudi iş adamlarının Türkiye'de teknoloji, gayrimenkul ve enerji gibi birçok sektörde finansman sağlayacağını ifade etmişti.

Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yaptığı sevkiyatlar, bu yılın ilk dokuz ayında yıllık yüzde 180 artışla 420,9 milyon ABD doları olarak gerçekleşti ve iki ülke yakınlaşmayı sürdürürken geçen yılki takas sayısını geride bıraktı.

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