Suudi Arabistan'dan Türk ürünleri kararı

Dış politikada yeni bir döneme giren Türkiye, bozulan ilişkilerini güçlendirmekte kararlı.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin düzeltilmesinin ardından sıradaki ülke Suudi Arabistan oldu.

Suudi Arabistan ile de ilişkiler yeniden rayına oturtuldu.

Prens Selman ziyarette bulundu

Bu kapsamda; Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Muhammed Bin Selman, yeni dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konusunda oldukça istekliydi.

Önce Seyahat yasağı kalktı

Selman isteğini ziyaret öncesi Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırarak başladı. Bu adımın ardından dikkat çeken bir hamle daha geldi.

Türk ürünlerine uygulanan ambargo da son buldu

Son olarak Suudi Arabistan, 2018 yılından beri Türk ürünlerine uyguladığı gayri resmi ambargoyu kaldırdı.

Öte yandan iki ülkenin karşılıklı olarak devreye soktuğu yapıcı adımların meyvesini verdiği görülüyor. Diplomatik kaynaklara göre bu adımların ilerleyen günlerde daha da artması bekleniyor.