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Ekonomi Suudi Arabistan'dan Türk ürünleri kararı
Ekonomi

Suudi Arabistan'dan Türk ürünleri kararı

Prens Selman'ın ziyareti sonrası iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni döneme girilirken, Suudi Arabistan Türk mallarına uyguladığı ambargoyu kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 22:26:00 -
Suudi Arabistan'dan Türk ürünleri kararı

Dış politikada yeni bir döneme giren Türkiye, bozulan ilişkilerini güçlendirmekte kararlı.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin düzeltilmesinin ardından sıradaki ülke Suudi Arabistan oldu.

Suudi Arabistan ile de ilişkiler yeniden rayına oturtuldu.

Prens Selman ziyarette bulundu

Bu kapsamda; Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Muhammed Bin Selman, yeni dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konusunda oldukça istekliydi.

Önce Seyahat yasağı kalktı

Selman isteğini ziyaret öncesi Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırarak başladı. Bu adımın ardından dikkat çeken bir hamle daha geldi.

Türk ürünlerine uygulanan ambargo da son buldu

Son olarak Suudi Arabistan, 2018 yılından beri Türk ürünlerine uyguladığı gayri resmi ambargoyu kaldırdı.

Öte yandan iki ülkenin karşılıklı olarak devreye soktuğu yapıcı adımların meyvesini verdiği görülüyor. Diplomatik kaynaklara göre bu adımların ilerleyen günlerde daha da artması bekleniyor.

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Yorumlar

Yasemin

Gün genelinde sakin bir seyir izleyen dolar/TL piyasa kapanışının ardından 17.36'dan 16.49'a kadar geriledi. 

Slm

Er okadar da olacak bayağı eğildik
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