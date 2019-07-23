0553 313 94 23

Suudi Arabistan'dan terör devleti İsrail'e tepki

Suudi Arabistan, terör devleti İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bazı evleri yıkmasını kınadı.

23 Temmuz 2019 Salı 23:15
Suudi Arabistan'dan terör devleti İsrail'e tepki

Suudi Arabistan, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bazı evleri yıkmasını kınadı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, İsrail'in dün Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesinde "Ayrım Duvarı'nın devamındaki tel bariyerlere yakın olduğu" gerekçesiyle Filistinlilere ait bazı evleri yıkmasına tepki gösterildi.

Filistinlilerin Kudüs'ten zorla göç ettirilmesini amaçlayan İsrail'in ihlallerine son verilmesi için uluslararası topluma çağrı yapılan açıklamada, "Kudüs'ün demografik yapısını değiştirmeye yönelik bu girişim, uluslararası yasa ve anlaşmalara aykırıdır." ifadesine yer verildi.

İsrail güçleri dün sabah erken saatlerden itibaren iş makineleriyle geldikleri Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Hummus Mahallesi'nde Filistinlilere ait bazı evleri yıkmaya başlamıştı.

İsrail Mahkemesi Filistinlilerin itirazını reddetti

İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen ay Sur Bahir'deki söz konusu binaların, Ayrım Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğunu" iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran'a kadar binalarını yıkmaları için süre tanımıştı.

Bunun üzerine Filistinliler, bazıları inşa halinde olan 10 binanın yıkımının durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme pazar günü bu başvuruyu reddetmişti.

Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 23:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gercüş’te iki aile arasında kavga: 2 yaralı
    1. Gercüş’te iki aile arasında kavga: 2..
    2. Bakan Kasapoğlu Milli Atlet Yasin..
    3. Gazze'de durum korkunç boyutlara ulaştı
    4. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde..
    5. Emniyet Teşkilatı 2019 yılı rütbe..
    6. Suudi Arabistan'dan terör devleti..
    7. Ozan Tufan: "En iyi halime ulaşmak..
    8. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    9. Rusya'dan İsrail'e 'Doğu Kudüs' uyarısı!
    10. Ordu’da akraba kavgası: 2 ölü
    11. Canan Kaftancıoğlu'ndan yeni skandal!..
    12. Bulgaristan Cumhurbaşkanı'ndan ABD'den..
    13. Suudi Arabistan'dan İsrail'in Doğu..
    14. İsmet Özel’e dair harika bir kitap
    15. Marmara Bölgesi'ne sağanak uyarısı
    16. Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
    17. KKTC Başbakanı Tatar ‘hayalet şehir’..
    18. Rusya'dan kritik S-400 ve SU-35..
    19. Batman'da silahlı kavga: 3 yaralı
    20. Ayancık’ta yaşlı adam evinde ölü..
    21. Topkapı Sarayı Dış Karakol Binası..
    22. Selçuk’taki uyuşturucu operasyonunda 1..
    23. Vatandaştan işçilerin ekmeği ile..
    24. Nihat Genç: Ben buradayım, haydi...
    25. Medipol Başakşehir'de hazırlıklar..
    26. Aydın’daki cinayetin zanlısı İzmir’de..
    27. CİMER'in 'menemen' paylaşımına..
    28. İmran Han'dan ABD ilişkilerinde "daha..
    29. Giresun’da bulunan parçalanmış cesetle..
    30. Bakan Kasapoğlu'ndan EYOF'ta madalya..
    ABD ile yaşanan gerilime ilişkin çarpıcı açıklama: Türkiye daha önce bu silahını hiç kullanmamıştı
    ABD ile yaşanan gerilime ilişkin çarpıcı açıklama: Türkiye daha önce bu silahını hiç kullanmamıştı
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi