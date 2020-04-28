Suudi Arabistan'dan tahliye edilen vatandaşlar Türkiye ile gurur duyuyor

BURDUR (AA) - BİLAL ALTIOK - Suudi Arabistan'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Burdur'daki öğrenci yurtlarında gözlem altına alınan Türk vatandaşları, Türkiye ile gurur duyuyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Suudi Arabistan'dan getirilen 80 Türk vatandaşının Burdur'da Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarındaki karantina süreci devam ediyor.

Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Antalya Havalimanı'na inen ve buradan otobüslerle getirildikleri Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesindeki Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli erkek yurtlarına yerleştirilen Türk vatandaşlarının her türlü ihtiyacı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ve yurt yönetimi tarafından karşılanıyor.

- Ramazan Bayramı'nda ailelerinin yanında olacaklar

Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler geçirdikleri Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye dönmenin mutluluğunu yaşayan ve yurttaki izolasyon sürecinin tamamlanmasını bekleyen vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nı aileleri ile geçirmek için gün saymaya başladı.

Suudi Arabistan'da kendilerini yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olmaktan gurur duyduklarını belirten Türk vatandaşları, yurtlarda kendilerine gösterilen ilgiden de son derece memnun.

Türk vatandaşları tahliye talimatını veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duydukları minneti de dile getiriyor.

- "Türkiye'nin tedbirleri daha sıkı"

Yurda yerleştirilen vatandaşlardan Hataylı Numan Atılgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Eşinin hamile olduğunu ve doğuma yaklaşık 20 gün kaldığını anlatan Atılgan, "Türkiye'de olmaktan dolayı mutluyuz. Devletimizden Allah razı olsun. Uzun zamandır ülkemizden ayrı kalmıştık." diye konuştu.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle Suudi Arabistan'daki iş yerinin bir aydır kapalı olduğunu kaydeden Atılgan, ''Bir aydır işsizdim. Zor durumdaydık, buraya gelmemiz iyi oldu. Eşimin doğumunu bekliyoruz. Heyecanlıyız, mutluyuz. Burada tedbirler daha fazla, sağlık konusunda Türkiye daha titiz ve hijyenik.'' ifadelerini kullandı.

Hamile eş Dilara Atılgan da Türkiye'de olmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a borçlu olduklarını vurgulayarak, ''Devletimize teşekkür ederiz, her konu da bize yardımcı oldular. Çok mutluyuz.'' dedi.

Suudi Arabistan'da elektrikçi olduğunu ifade eden Murat Kurt da Kovid-19 salgını nedeniyle çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını ancak Türkiye'ye gelmeleriyle bu sıkıntıların geride kaldığını kaydetti.

- "Çok mutluyuz, çok neşeliyiz"

Tahliye edilen vatandaşlardan Hataylı Metin Doğan da Türkiye'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Doğan, duygularını şöyle aktardı:

''Devletimizden, milletimizden, Başkanımızdan Allah razı olsun. Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesi takdire şayan. Burada bizim hekimlerimiz varken hiçbir şeyden şüphe etmiyoruz. Geldiğimiz yerdeki mücadele buradaki kadar iyi değildi. Çok şükür ki toprağımıza geldik, milletimize kavuştuk. Bunun için çok mutluyuz, çok neşeliyiz, çok iyiyiz.''

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilen 349 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı, 24 Nisan'da Antalya Havalimanına inmiş, buradan otobüslere bindirilen vatandaşlar 14 gün süreyle gözlem altında tutulacakları Isparta ve Burdur'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştirilmişti.







