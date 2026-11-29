Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile Abha ve Hamis Muşayt bölgelerindeki iki radarın hedef alındığını öne sürdü.

Seri, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cizan Rafinerisi'ne yönelik saldırıda yangın çıktığını iddia etti.

Sözcü, diğer saldırılarda ise El-Ahsa bölgesinin güneyindeki El-Haviye Gaz Tesisi ile Cizan kentindeki Şukayk ve Cizan elektrik santrallerini hedef aldıklarını ve bu noktalarda da büyük hasar oluştuğunu belirtti.

YEMEN'DEKİ LİMAN İÇİN TAHLİYE ÇAĞRISI

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sivillerden güvenlikleri için Hudeyde kentindeki Ras İsa Limanı'nı boşaltmalarını istedi.

Maliki, tahliyenin bölgeye dair yayımlanan haritada gösterilen doğrultuda gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

ERKEN UYARI SİSTEMLERİ DEVREYE ALINDI

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, ise sosyal medya hesabından Ahsa ile Bukayk kentlerinde erken uyarı sisteminin devreye alındığını açıkladı ancak tehlikenin niteliğine ilişkin bilgi vermedi.

Açıklamada, bölge halkından resmi makamların talimatlarına uymaları, kalabalık ortamlardan uzak durmaları ve görüntü kaydı yapmamaları istendi.

Sivil Savunma Müdürlüğünün, erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada, söz konusu bölgelerdeki "tehlikenin geçtiği" ifade edildi.

ARAP KOALİSYONU: 3 FÜZE ENGELLENDİ

Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada, Husilerin, Riyad ile Doğu bölgesi yönüne fırlattığı 3 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından durdurularak imha edildiğini belirtti.

Doğu bölgesini hedef alan 2 füzenin imhası sırasında oluşan parçaların siviller arasında herhangi bir yaralanmaya yol açmadan yere düştüğünü aktaran el-Maliki, sivillere ve sivil hedeflere saldırı girişimlerine karşılık verileceğini ifade etti.