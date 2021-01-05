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Dünya Suudi Arabistan'dan son dakika açıklaması! Katar ile...
Dünya

Suudi Arabistan'dan son dakika açıklaması! Katar ile...

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan al-Saud, "KİK Zirvesi'yle Katar'la anlaşmazlıklar sonlandırıldı ve diplomatik ilişkiler yeniden tesis edildi" açıklaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 19:51:00 - 2021-01-05 20:16:52
Suudi Arabistan'dan son dakika açıklaması! Katar ile...

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn'in sürpriz niteliğinde bir adımla, Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini dondurması ve hava sahalarını Doha'ya kapatmalarıyla başlayan "Körfez krizi", 3.5 yılın ardından bugün resmi olarak sona erdi.

Körfez'deki Katar'a yönelik lojistik ve diplomatik ambargonun yol açtığı krizi sonlandıracak Suudi Arabistan'ın el Ula kentindeki 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesinde liderler sonuç bildirgesini imzaladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan al-Saud, zirveye ilişkin "Uçuşların yeniden başlatılması da dahil olmak üzere diplomatik ve diğer bağları yeniden tesis etmek için anlaşmanın uygulanmasını garanti edecek siyasi irade ve iyi niyet vardı" ifadelerini kullandı. Saud, Katar'la anlaşmazlıkların sonlandırıldığını ve diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edildiğini söyledi.

Öte yandan, Mısır Dışişleri Bakanlığı da bugünkü 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde varılan iş birliği anlaşmasına Kahire'nin de imza attığını duyurdu ve "Mısır dörtlü Arap ülkeleri ile Katar arasında varılan uzlaşmayı önemsiyor ve kardeş ülke Kuveyt'in geçen yıllar içindeki çabasını takdirle karşılıyor" açıklaması yaptı.

Körfez krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt ise krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürüttü.

 

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Yorumlar

Muhammed Numan

Müslümanlar arasındaki bucesitli fitneler sebebiyle bu ümmet neler cekiyor. Yazık ki ne yazık
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