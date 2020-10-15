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Dünya Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye hamlesi
Dünya

Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye hamlesi

Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki kuklası Suudi Arabistan’ın Türkiye’de ev satın alan vatandaşlarını izlemeye aldığını, Arap yatırımcılara ‘evleri satın’ baskısı yaptığı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 14:14:00 -
Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye hamlesi

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki gerilim hızla tırmanmaya devam ederken, Türk ürünlerine resmi olmayan bir şekilde ambargo uyguladığı belirtilen Riyad’ın Türkiye’den ev alan Suudi vatandaşlarına ‘evleri satın’ baskısı yaptığı iddia edildi.

Sabah’’ın haberine göre Riyad, Türkiye'den ev alan Suudi vatandaşları izlemeye aldı. Suudi yönetiminin bizzat vatandaşlarını arayarak Türkiye'deki mülklerini satmalarını istediği belirtildi. Ülkenin İç İstihbarat Birimi'nin (Mabahith) para çıkışlarını yakın takibe almaya başladığı, Türkiye'ye 100 bin doların üzerinde para gönderen çok sayıda Suudi vatandaşına da para cezası kesildiği de ifade edildi.

Suudi Arabistan Genel İstihbarat Müdürlüğü'nün de Türkiye ile yakın ilişkisi bulunan iş adamlarını bu ticaretten vazgeçmeleri yönünde ağır baskı altına aldığı belirtildi.

‘Veliaht’ın talimatıyla yapılıyor’

Habere göre, Türkiye'den ev alan Suudi vatandaşlarından evlerini satmaları, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın talimatı ile isteniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'den en fazla konut alan ikinci ülke, Irak'ın ardından Suudi Arabistan. TÜİK'e göre yabancılara son beş yılda 122 binden fazla konut satıldı. Bu konutların yüzde 10.3'ünü (10 bin 653) Suudi vatandaşları aldı.

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