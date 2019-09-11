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Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye açıklaması

Kıbrıs Rum Kesimi'nde temaslarda bulunan Suudi Dışişleri Bakanı İbrahim bin Abdülaziz, “Türkiye’ye karşı GKRY’nin yanındayız” mesajı verdi. Abdülaziz, yaptığı açıklamada “Bizi bir araya getiren her şeyden faydalanma konusunda hemfikir kaldık” dedi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 20:36
Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim bin Abdülaziz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) ziyarette bulunarak “Türkiye’ye karşı GKRY’nin yanında olduklarının” mesajını verdi.

GKRY basınından Philenews’te yer alan habere göre, İbrahim bin Abdülaziz, GKRY’li mevkidaşı Nikos Hristodulidis ile bir araya gelerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Suudi bakandan Rumlara destek

Kıbrıs ve Arap dünyasının ekonomik meseleler ve coğrafi konumları dolayısıyla ortak bir tarihe sahip olduklarını söyleyen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim bin Abdülaziz,Bizi bir araya getiren her şeyden faydalanma konusunda hemfikiriz.” diye konuştu.

Suudi Arabistan gibi ülkelerin desteği arkamızda

GKRY’li mevkidaşı Nikos Hristodulidis ise “Suudi Arabistan’ın, GKRY’nin amaçlarının tam destekçisi olduğunu” söyleyerek, şunları kaydetti:

Ekonomik Münhasır Bölge’de yaşanan son gelişmeler ve Türkiye’nin faaliyetleri ışığında, Suudi Arabistan gibi ülkelerin desteği bizim arkamızdadır.”

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim bin Abdülaziz’in GKRY ziyaretini “son derece önemli” olarak nitelendiren Hristodulidis, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda kapsamlı bir çalışma içerisinde olduklarını bildirdi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 20:36
  1. İbrahim bin Abdülaziz
  2. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
  3. Suudi Arabistan
  4. Nikos Hristodulidis

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  • kazım çobanderelikazım çobandereli8 dk önce
    müslümanların acı hali! değil birlik olmak düşmanlık bile yapıyorlar.

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