Suudi Arabistan'dan saldırıya kınama

Yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı Sudan'daki büyükelçilik ve ek binalardaki saldırı ve tahribat, elçilik çalışanlarının konut ve mülklerine karşı yapılanları en ağır bir dille kınamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Suudi Arabistan'ın diplomatik misyon ve temsilciliklerine yönelik her türlü şiddet ve tahribatı tamamen reddettiği belirtilen açıklamada, Sudan ve kardeş halkına güvenlik ve istikrarın geri gelmesine engel olan silahlı gruplara karşı durulmasının önemi vurgulandı.

Sudan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaklaşık iki aydır çatışmalar sürerken, özellikle başkent Hartum'daki diplomatik misyonlara yönelik baskın ve saldırılar yaşanıyor.

Elçilik binalarında saldırıya maruz kalan ülkeler arasında Katar, Ürdün, Libya gibi ülkeler de yer alıyor.

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