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Suudi Arabistan'dan petrol açıklaması!

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih, petrol piyasalarının çabucak dengeye gireceğini belirterek "Petrol piyasası doğru yolda" dedi

14 Ocak 2019 Pazartesi 11:03
Suudi Arabistan'dan petrol açıklaması!

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih, petrol piyasasının doğru yolda olduğunu ve çabucak dengeye döneceğini öngördüklerini söyledi.

Falih ayrıca, petrol üreticisi ülkelerin gerektiğinde daha fazlasını yapmaya istekli olduklarını da ifade etti. "Haftalık verilerin ve spekülatörlerin davranışlarının ötesine baktığımızda, doğru yolda olduğumuza ve petrol piyasasının hızla dengeye döneceğine inanmaya devam ediyoruz" diye konuşan Falih, "Eğer daha fazla şey yapılması gerektiğini tespit edersek, OPEC olarak ve müttefiklerimiz ile iş birliği içinde bunu yaparız" dedi.

Falih ayrıca, kaynakların OPEC'in üretiminin Aralık ayında Kasım'a göre 600 bin varil/günden fazla azaldığına işaret ettiklerini de belirtti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 11:03
  1. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih
  2. Suudi Arabistan
  3. Petrol

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