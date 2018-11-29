Suudi Arabistan'dan kritik petrol mesajı

Nijerya Petrol Bakanı Emmanuel Ibe Kachikwu ile Abuja'da görüşen Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Falih bütün bakanların petrol piyasalarına istikrar getirmek istediklerini, OPEC üyesi Irak, Nijerya ve Libya'dan gelen sinyallerin de 6 Aralık'ta Viyana'da yapılacak OPEC toplantısı öncesinde olumlu olduğunu söyledi.



Kachikwu ise, Nijerya'nın herhangi bir kesintiye katılıp katılmayacağını söylemek için çok erken olduğunu söyledi.