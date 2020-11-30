  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Suudi Arabistan’dan İsrail’e izin çıktı
Dünya

Suudi Arabistan’dan İsrail’e izin çıktı

Suudi Arabistan, İsrail havayollarına ait uçakların hava sahasını kullanımına izin verdi. İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suudi Arabistan'a teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 23:08:00 -
Suudi Arabistan’dan İsrail’e izin çıktı

Suudi Arabistan, hava sahasından İsrail havayollarına ait uçakların uçuş yapması için resmi olarak onay verdi. Onayın ardından İsrail’den Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yapılan doğrudan uçuşların süresi kısalırken, yarın Tel Aviv ile Dubai arasında planlanan uçuşun önünde engel kalmadı.

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suudi Arabistan’ı kararından dolayı tebrik ederek, "Suudiler, uzun ve gergin saatlerin ardından ilgili yolcu ve havayolu şirketlerini birçok soruşturmaya aldıktan sonra ilk İsrail ticari uçuşunun planlandığı gibi yarın yapılması için onay verdiklerini görmekten memnunum. Tüm yolculara güvenli yolculuk ve güvenli bir dönüş diliyorum” dedi.

Eylül ayında Suudi Arabistan, BAE'nin talebi üzerine BAE'ye ulaşan ve buradan kalkan uçaklar için tüm yabancı sivil uçuşların kendi hava sahası üzerinden yapılmasına izin vereceğini açıklamıştı. Açıklamada, İsrail’den özel olarak bahsedilmemesi İsrailli havacılık yetkililerinde endişelere yol açmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ukrayna'dan flaş açıklama: Bir sene içinde Bayraktar benzeri İHA'mız olacak
Teknoloji

Ukrayna'dan flaş açıklama: Bir sene içinde Bayraktar benzeri İHA'mız olacak

Ukrayna, kendi üretimleri olan ve Bayraktar'a benzeyen insansız hava araçlarını (İHA) yakında teslim alacaklarını açıkladı.
Merkel'den Türkiye açıklaması: Maalesef olmadı
Dünya

Merkel'den Türkiye açıklaması: Maalesef olmadı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerinde herhangi bir ilerleme gerçekleşmediğini açıkladı.
Kastamonu'da römorkun altında kalan çocuk öldü
Yerel

Kastamonu'da römorkun altında kalan çocuk öldü

Kastamonu'da odun yüklü römorkun altında kalan çocuk öldü.
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay