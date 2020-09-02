Suudi Arabistan’dan İsrail ve BAE kararı
İslam alemine ihanet ederek İsrail’le anlaşan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail’in uçuş talebini onayladı. Suudi Arabistan hava sahalarının kullanılabileceğini açıkladı.
Türkiye karşıtlığıyla bilinen Suudi Arabistan’dan İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için bir karar alındı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nin, İsrail’in Suudi hava sahasını kullanmasına ilişkin talebe onay verdiği belirtildi.
Suudi Arabistan’dan konuya ilişkin açıklama geldi. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail’in talebinin BAE tarafından onaylandığı doğrulandı.
Suudi Arabistan, BAE’den yapılacak tüm uçuşlar için hava sahasının kullanılabileceğini açıkladı.
2 gün önce uçuş
Kararla birlikte Suudi Arabistan'ın hava sahası, BAE-İsrail arasında yapılacak direkt uçuşlar için kullanılabilecek. İlk uçuşun 2 gün önce olduğu aktarılmıştı.
ABD’li ve İsrailli yetkililer Tel Aviv'den, Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak BAE'ye uçmuştu.
Netanyahu da hava sahasının kullanılabileceğini açıklamıştı.