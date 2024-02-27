Suudi Arabistan'dan, İsrail iddiasına yalanlama

İki bakanın görüştüğü iddialarını yalanlayan Suudi yetkili, videonun, Kasabi'nin, Abu Dabi'de düzenlenen Dünya Ticaret Örgütünün bakanlar konferansının açılışı öncesinde Nijerya Ticaret Bakanı ile durduğu sırada çekildiğini söyledi.

Suudi yetkili, önceden kim olduğu bilinmeyen bir kişinin selam vermek için Bakan Kasabi'ye yaklaştığını ve daha sonra kendisini İsrail Ekonomi Bakanı olarak tanıttığını ifade etti.

Yetkili, Suudi Arabistan'ın Filistin davasına yönelik kararlı tutum sergilediğini ve Filistin halkının İsrail saldırılarına karşı direnişini desteklediğini vurguladı.

İsrail Ekonomi Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Bakan Nir Barakat'ın Suudi Arabistan Ticaret ve Enformasyon Bakanı Macid bin Abdullah el-Kasabi ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Dünya Ticaret Örgütünün bakanlar konferansı sırasında ayaküstü bir araya geldiği bildirilmişti.

Açıklamada, Barakat'ın Kasabi'ye "İsrail barış isteyen ülkelerle barış istiyor ve birlikte tarih yazabiliriz." dediği aktarılmıştı.

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İsrail basını da iki bakanın el sıkıştığını ve birbirlerine kartvizitlerini verdiklerini yazmıştı.

Suudi Arabistan ile İsrail arasında diplomatik ilişki bulunmuyor. Riyad yönetimi daha önce yaptığı açıklamalarda, 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devleti kurulmadan ve İsrail güçleri Gazze Şeridi'nden çekilmeden İsrail ile normalleşmenin mümkün olmayacağını belirtmişti.

Kaynak: AA