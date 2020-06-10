Suudi Arabistan'dan İngiltere'ye "askeri destek" teşekkürü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, savunma sistemleri ve askeri birlik gönderimi için İngiltere'ye teşekkür etti.

Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmede, askeri alanda ikili iş birliğini ele aldıklarını aktaran Bin Selman, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, "iki ülke arasında stratejik ortaklık sağlamak ve bölgenin güvenliğini korumak için ülkesine savunma sistemleri ve birlikler gönderen İngiltere hükümetine teşekkürlerini" Bakan Wallace'a ilettiğini ifade etti.

Halid bin Selman, gönderilen "savunma sistemleri ve askeri birliklere" ilişkin detaylı bilgi paylaşmadı.

Wall Street Journal gazetesi mayıs ayında ABD'li yetkililere dayandırdığı bir haberde, ABD'nin Suudi Arabistan'daki güçlerini azaltacağı ve 4 Patriot füze bataryasını geri çekeceği belirtilmişti.

Daha sonra ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, bu atılacak adımın, oradaki güçlerin idaresi konusundaki rutin işlemler olduğunu, Suudi Arabistan'la iş birliğinin devam ettiğini kaydetmişti.